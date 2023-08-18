Muş Valiliğine atanan Çakır, göreve başladı

Valiler Kararnamesi ile Kastamonu Valiliğinden Muş Valiliğine atanan Avni Çakır, görevine başladı.

Valilik önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Çakır, selamlaşmanın ardından makama geçti.

Çakır, gazetecilere, birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapısını açtığı kadim şehir Muş'a atanmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Muş'a en iyi hizmeti vermek için çaba göstereceklerini belirten Çakır, "Beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza duydukları güven için şükranlarımı sunuyorum. Yeni görevimin Muş ve şahsım için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Doğu Anadolu'muzun tarihi ve doğal güzelliklerini bünyesinde barındıran, kendine has kültürüyle öne çıkan Muş'un turizminin, tarımının, sanayisinin, ekonomisinin ve halkın refahının gelişimi için hep birlikte çalışacağız. Eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal yardım, iletişim, ulaşım, altyapı gibi devletimizin vatandaşlarımıza sunduğu her tür kamu hizmetinin il merkezinden en uzak köyümüze kadar eksiksiz ve kaliteli olarak sunulması için var gücümüzle çalışacağız."

Bu hedeflere ulaşmak için ildeki tüm kamu çalışanlarıyla üstün görev anlayışı içinde hızlı, akılcı, etkin ve verimli bir şekilde, mesai mefhumu gözetmeksizin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla vatandaşlara hizmet sunma azmi ve gayreti içinde olacaklarını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Milletimizin hizmetinde, sorumluluklarımızın bilincinde, insanımızı merkez alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerinde, toplumumuzu kucaklayan, güler yüzlü vazifeyi şiar edineceğiz. Kapımız halkımızın kapısı olup, özellikle aziz kahramanlarımızın bizlere emaneti olan şehit ailelerimizle, gazilerimizle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla, kimsesiz yetim çocuklarımızla, engellilerimizle, yaşlı insanlarımızla, öğrencilerimiz ve gençlerimizle her fırsatta bir arada olmaya gayret göstereceğiz. İlimizde planlanmış veya yürütülmekte olan tüm proje ve çalışmaların da titizlikle takibi sürdürülecek olup, Muş Valiliği görevine başladığım gün vesilesi ile başta İlker Gündüzöz Valim olmak üzere Muş'a hizmet etmiş tüm valilerimizi değerli hizmetleri sebebiyle şükranla anıyor, ebediyete irtihal etmiş olanlara rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum."

"Cumhurbaşkanımızı büyük coşkuyla ilimizde ve Malazgirt'imizde ağırlayacağız"

9 Ağustos'tan bu yana Kastamonu Valiliğine devam ederken, diğer yandan da Muş'taki çalışmalarla ilgili sürekli görüşme halinde olduklarını anlatan Çakır, "Geçen hafta vali vekilimiz başkanlığında Malazgirt programıyla ilgili toplantı yapıldı. Süratli bir şekilde Malazgirt şenlikleriyle ilgili çalışmalara başkanlık edip, pazartesi günü de geniş kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğiz. Sahada da gerekli incelemelerimizi yapıp önceki yıllarda olduğu gibi coşkulu bir şekilde şenliklerimizi düzenleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı da büyük coşkuyla ilimizde ve Malazgirt'imizde ağırlayacağız." diye konuştu.

Programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri ve parti temsilcileri katıldı.