Antalya'nın 5 falez plajı Mavi Bayrak almaya hak kazandı - Haberler

Antalya'nın falez plajları Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu'nda bu yıl da Mavi Bayrak dalgalanacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) 2022 değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

Türkiye, mavi bayraklı 531 plajı, 24 marinası, 5 bireysel yatı ve 15 turizm teknesiyle dünya üçüncüsü olurken "turizmin başkenti" Antalya ise Türkiye'nin Mavi Bayrak şampiyonu oldu.

Antalya'da bu yıl 229 plaj, 5 marina, 1 yat ve 15 turizm teknesinde Mavi Bayrak dalgalanacak.

Türkiye'de, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında Muratpaşa Belediyesinin kentin simgesi falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan falez plajları bu yıl da Mavi Bayrak aldı.

Belediyenin Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajlarında Mavi Bayrak dalgalanmaya devam edecek.

Açıklamada falez plajlarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajının 126 metrekarelik güneşlenme alanı bulunuyor. Belediyenin Adalya Vakfı Engelsiz Kafe işletmesinin hemen alt tarafında bulunan Mobil Falez Plajı ise ahşap platformla oluşturulmuş 175 metrekarelik güneşlenme alanına sahip. Asansörle inme imkanı bulunan, belediyenin şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti de sunduğu İnciraltı Falez Plajı ise 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu. Erenkuş Falez Plajı 500, Konserve Koyu ise bin 800 metrekarelik güneşlenme alanına sahip."