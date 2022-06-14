Muratpaşa'nın mesleki eğitim ve hobu kursları yıl sonu sergisine ilgi büyük oldu

Muratpaşa Belediyesi'nin 18 ayrı merkezde, 58 sınıfta yaklaşık 5 bin kursiyerin katılımıyla yürüttüğü mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarının yıl sonu sergisi, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Yağlı boya tablolardan el sanatlarına, tekstilden seramik ve heykele binlerce ürünün yer aldığı Üreten Eller Sergisini Başkan Uysal, büyük bir ilgiyle gezdi. Başkan Uysal, kursiyerle sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi alırken, sergiyi gezen Antalyalılar da Ümit Uysal'a yoğun ilgi gösterdi. Başkan Uysal, belediyenin müzik kurslarına devam eden kursiyerlerin ve ziyaretçilerin hep birlikte söylediği İzmir Marşı'na da eşlik etti.

"Kurslar 3 kat büyüdü"

Başkan Uysal, konuşmasında, sanatın ve kültürün hayata anlam kattığını ve şair Sezai Karakoç'un 'Sessiz Müzik' şiirinde dediği gibi, bu dünyada olup bitenlerin olup bitmemiş olmasını sağladığını söyledi. Başkan Uysal, "Sanat ve kültür, insanların hayatla bağını güçlendirir. Dünyaya insanlarla paylaşımını artırır. Buna emek veren kursiyerlerimizi, yorucu ve uzun yılın ardından bu sergi ve dinletiyi ortaya koyanları kutluyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 8 yıl önce bin 500 civarında kursiyerin katılımıyla düzenlenen mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarını her yıl yaklaşık 4 bin 500 kişinin devam ettiği bir yapıya geliştirdiklerini söyleyen Başkan Uysal; kurslar üç kat büyürken, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'nin de her zaman öğretmen görevlendirdiğini dile getirdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel