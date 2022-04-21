Muratpaşa Halkı, İftar Sofralarında Buluşmaya Devam Ediyor

MURATPAŞA, ANTALYA (ANKA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızıltoprak Mahallesi'nde düzenlenen iftarda "Nüfusa oranla Türkiye'nin en fazla asfalt döken belediyesi de biziz, Türkiye'nin en fazla evde bakım ve yaşlı hizmeti veren belediyesi de biziz" dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin mahalle iftarları devam ediyor. Muratpaşa'nın her gün ayrı bir mahallesinde düzenlenen iftarlarda bu kez adres Kızıltoprak oldu. Mahallenin kapalı pazar yerinde düzenlenen ve Doğuyaka Mahallesi sakinlerinin de katıldığı iftarda Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte yer aldı. Kızıltoprak Muhtarı ve Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Doğuyaka Muhtarı Kemalettin Uluçay da iftarda yer aldı.

Çocukların iftar saatini palyaçolarla eğlenerek beklediği iftarda Muratpaşa Belediyesi ekipleri de aşevince hazırlanan yemeğin dağıtımı için hazırlıklarını tamamladı. İftarın ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Uysal, herkesin Ramazan ayını kutladı ve şunları söyledi:

"Allah'a şükür Muratpaşa'mızda varlığı yokluğu paylaşıyoruz. İyi günü, kötü günü, dini ve milli bayramlarımızı, bütün özel günlerimizi paylaşıyoruz. Nüfusa oranla Türkiye'nin en fazla asfalt döken belediyesi de biziz, Türkiye'nin en fazla evde bakım ve yaşlı hizmeti veren belediyesi de biziz. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle, sizlerin varlığıyla."