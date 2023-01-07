Muratpaşa'dan ücretsiz okul yemeği

Muratpaşa Belediyesi, ilk ve ortaokul çağındaki çocuklar için 'okul beslenme menüsü' hazırladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilk etapta belediyeden sosyal yardım almış ailelerin çocukları için dağıtımın başladığını belirtti.

Muratpaşa Belediyesi'nin eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek projesi için yemekler belediyenin aşevinde hazırlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Uysal, aşevinin günde bin 500 kişiye gıda yardımında bulunduğunu aktardı. Başkan Uysal, "Şimdi çocuklarımız için, okul çağında çocuğu olan sosyal yardıma muhtaç, dayanışmaya ihtiyacı olan ailelerin çocukları için ayrı bir uygulama başlattık" diye konuştu.

Başkan Uysal, projeyle 2019-2022 yılları arasında belediyeden sosyal yardım almış ailelerin ilk ve ortaokul çağındaki çocukların bir öğün yemeğini ücretsiz olarak karşıladıklarını söyledi. İlk etapta 187 hanede 303 çocuğa desteklerin başladığını dile getiren Başkan Uysal, günün yemeğinin bir gün önceden ev ev dağıtıldığını söyledi. Uysal, menülerin belli bir kalori dengesi içinde diyetisyenler tarafından hazırlandığını dile getirdi. - ANTALYA