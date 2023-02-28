Muratpaşa'da Yeni Binalarda 'Beton Perde' Uygulaması Zorunlu Hale Geliyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 520 bini aşkın nüfusa sahip ilçede depreme dayanıklı bir kent oluşturmak amacıyla yeni yapılacak ve kentsel dönüşümüne girecek binalarda 'beton perde' uygulamasını zorunlu hale getireceklerini açıkladı.

Başkan Uysal, yapılan birçok akademik çalışmanın yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanmış depremlerin öğrettikleri ışığında deprem sırasında yapı davranışını olumlu etkileyen 'beton perde' uygulamasını, ilçede yeni yapılacak binalar için zorunlu hale getireceklerini duyurdu. Uysal, buna ilişkin düzenlemenin belediye meclis gündemine geleceğini belirtirken, "Bu hem yeni yapılacak hem de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılıp yapılacak tüm binaları kapsayacak" dedi.

Binalarda 2018 tarihli Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği'nin hükümlerine uygun nitelikte beton perde kullanımını zorunlu hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Uysal, ayrıca bina güçlendirme çalışmalarında belediyenin aldığı ücretlerin kaldırılmasını da meclise teklif edileceğini aktardı.

ŞİLİ'DE 8,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 1 BİNA YIKILDI

Depreme dayanıklı bir kent inşasında Şili deneyiminin son derece çarpıcı olduğuna dikkat çeken Uysal, ülkede 2010'da yaşanan 8,8 büyüklüğündeki depremde sadece bir binanın yıkıldığı bilgisini paylaştı. Başkan Uysal, "1960 yılında yaşanan 9,5 şiddeti depremin ardından depreme dayanıklı kentler inşa etmek için yönetmeliklerin sürekli geliştiren Latin Amerika ülkesinde, binaların taşıyıcıları beton olmak zorunda" diye konuştu.