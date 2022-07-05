Muratpaşa'da Yaz Kursları Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği yaz kursları başlıyor. Çocuklar ve gençler için düzenlenen yaz dönemi kursları bu yıl 13 branşta açılacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin yaz tatilini sanatla değerlendirmek isteyen 7–17 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için düzenlendiği yaz dönemi kursları bu yıl 13 branşta açılacak. Yedi merkezde gerçekleşecek ücretsiz kurslar için kayıtlar bağlama, solfej, ritim, gitar ve heykelde devam ederken eğitimler Kurban Bayramı tatili sonrası başlayacak. Belediyenin kurs programında bu yıl, halk dansları ve modern dans birlikte yer alırken çocuklar ve gençler kökeni Hawaii müziğine dayanan ukuleleyi, Orta Asya'dan Anadolu'ya yüzlerce yıllık tarihe sahip bağlamayı çalmayı bu kurslarda öğrenecek.

Halk oyunları, solfej, keman, piyano, drama, tiyatro Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde, gitar, ukulele, ritim, bağlama Mest Kurs Merkezi'nde, resim Kırcami Hobi ve Sanat Merkezi ve Meltem Cep Sahne'de, seramik Şirinyalı Kurs Merkezi'nde, heykel Aydın Kanza Sanat Merkezi'nde, modern dans ise Çağlayan Kurs Merkezi'nde açılacak.

ANKA / Yerel