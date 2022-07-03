Muratpaşa'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Haberler

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Muratpaşa'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muratpaşa'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Muratpaşa Belediyesi, 9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'nda 3 mahallede kasaplı kurban kesim hizmeti verecek.

Muratpaşa Belediyesi, 9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'nda 3 mahallede kasaplı kurban kesim hizmeti verecek. 4 mahallede ise ilçe sakinlerinin kurban ibadetlerini sorunsuzca yerine getirmeleri için kesim yeri oluşturulacak.

Muratpaşa'da, 9 Temmuz Cumartesi başlayacak Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde kurban kesim ve satış yerleri belirlendi. Muratpaşa'da 7 nokta kurban kesim yeri, 1 nokta da kurban satış alanı olarak belirledi. Muratpaşa Belediyesi de belirlenen alanlarda hazırlık çalışmalarına başladı.

Ermenek Mahallesi'nde Aycan 1 Sokak, kurban satış alanı olarak düzenlenirken Muratpaşa Belediyesi, 7 kurban kesim alanının 3'ünde kasaplı kesim hizmeti verecek. Turunç Masa'nın çağrı merkezinden randevu alınarak verilecek hizmet Sedir, Çağlayan ve Yenigün mahalleleri kapalı pazar yerlerinde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi, aynı zamanda kurban satış yeri olan Ermenek Mahallesi Aycan 1 Sokak, Bayındır Mahallesi 322 Sokak, Konuksever ve Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazar yerlerinde de ilçe sakinlerinin kurban ibadetlerini sorunsuzca yerine getirmeleri için kesim yeri oluşturulacak. Muratpaşa'da kurban kesim yerleri sadece bayramın birinci günü hizmet verecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Muratpaşa Ermenek Yerel Haberler

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