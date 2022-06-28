Muratpaşa'da İş Dünyası Buluşması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Sanayici ve İş adamları Derneği'nin (DÖSİAD) genişletilmiş üye toplantısına katıldı. DÖSİAD hizmet binasında yapılan toplantıda Uysal, belediyecilik çalışmalarından, Antalya ve Türkiye ekonomisine kadar çeşitli konularda, DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer ve iş dünyasıyla fikir alışverişinde bulundu.

Uysal, iklim krizi ve çevre sorunlarının hayatın her alanında kendini gösterdiğini söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak bu alanda uygulanabilir çalışmaları ön plana aldıklarını belirten Uysal, 'çevreci komşu kart, akıllı park sulama sistemi'nin bu projelerin birkaçı olduğunu açıkladı. Uysal, "Sıfır Atık projesinin başlangıç yeri, ödüllü geri dönüşüm sistemi Çevreci Komşu Kartımız ile Muratpaşa'mız oldu. Geri dönüşüm atıklarından hayvan yemi ve farklı tüketim malzemeleri üretiyoruz. Kendi ürettiğimiz drone ile yanan ormanlarımızı ağaçlandırıyoruz. Parklarımızda akıllı sulama sistemine geçtik. Bu sistemle meteorolojik verilerle parklarımızın sulaması bir yazılım ile kontrol ediliyor. Hem sudan hem enerjiden hem de işçilikten tasarruf ediyoruz. Belediye binamızda enerji tasarrufu önlemleri aldık. Parklarımızı, kendi enerjisini kendi üreten yenilenebilir enerji ile donatıyoruz" diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çevre sorunları alanındaki proje ve çalışmalarıyla üst üste 7'nci kez 'En İyi Çevre Eğitim Etkinleri' ödülünü aldıklarını belirterek, "Üst üste bu ödülü kazanabilmiş olmak komşularımızla dayanışma içinde geliştirdiğimiz eşsiz birlikteliğimizin ve duyarlılığımızın sonucudur" dedi.

ÜST ÜSTE 7 KEZ ÇEVRE ÖDÜLÜ

Bununla birlikte çevre çalıştayları ve festivallerle bu konuda duyarlı insanları bir araya getirdiklerini belirten Uysal, bunların sonucu olarak Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı'nın (TÜRÇEV) üst üste 7'nci kez 'En İyi Çevre Eğitim Etkinleri' ödülüne Muratpaşa Belediyesi'ni layık gördüğünü söyledi. Uysal, "7 kere üst üste bu ödülü kazanabilmiş olmak komşularımızla dayanışma içinde geliştirdiğimiz eşsiz birlikteliğimizin ve duyarlılığımızın sonucudur. Tüm komşularıma teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin" diye konuştu.

SU TASARRUFU APARATI

Uysal, ilerleyen günlerde Muratpaşa'da su tasarruf aparatı dağıtacaklarını da açıkladı. Muratpaşa Belediyesi'nin yaklaşık 100 bin haneye dağıtmayı hedeflediği perlatör olarak da bilinen su tasarruf aparatı, muslukların ucuna takılıyor ve gelen suyu havayla karıştırıyor. Böylece akan suyun hacmi artarken su tüketimi de yüzde 50 – 60 oranında azalıyor.

ANKA / Yerel