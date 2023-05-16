Muratpaşa'da 'Hayalet Ağ Avcıları' Göreve Hazırlanıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Körfezi'nde hayalet ağlarla mücadele etmek ve Akdeniz foklarının yaşam alanı olan falezlerde kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurduğu dalgıç ekibinin sualtı eğitimleri tamamladı. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen eğitimler, Antalya Sualtı Derneği'nce (ANTSAD) verildi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Körfezi'nde biyoçeşitliliği korumak, Akdeniz foklarının yaşam alanı falezlerde sualtı kirliliğinin önüne geçmek ve hayalet ağlarla mücadele etmek için 'Falezler Bizim Evimiz' projesini hazırladı. Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Turquoise Coast Environment Fund (TCEF) tarafından 157 bin liralık hibe desteği alan projeyle 10 kişilik gönüllü dalgıç ekibi hayalet ağları ve sualtı kirliliğine sebep olan deniz çöplerini temizleyecek.

Proje kapsamında teorik eğitimlerin ardından dalış eğitimleri de başladı. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki eğitimler ANTSAD tarafından verildi. ANTSAD Başkanı Semih Başaran, projenin nesli tükenmekte olan canlıların yaşam alanlarını geliştirilmesini amaçladığını belirterek, "Muratpaşa Belediyesi bünyesinde su altı temizlik ekibi kuruyoruz. Bu ekip periyodik olarak deniz dibinde temizlik yapılacak" dedi.