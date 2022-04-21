Muratpaşa'da Engelli Çocukların 23 Nisan Coşkusu

MURATPAŞA, ANTALYA (ANKA) - Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de engelli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bilim atölyesiyle kutladı.

Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de 23 Nisan heyecanı erken başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı için 8 dönümlük bir alana kurulu yaşam alanı balonlarla süslendi. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe, bayram için bilim atölyesi düzenledi.

Engelli çocukların aileleriyle katıldığı atölyede fizik kanununu, itme – çekmeyi öğrenmelerini sağlayan balon araba yapıldı. Önce parçaları birleştirip araba yapan çocuklar, renkli kalemlerle yaptıkları arabaları diledikleri gibi boyadı. Arabaların tamamlanmasının ardından balonlarını şişiren çocuklar, o balonları arabalara bağlayarak birbirleriyle yarıştı.

Düşleyen Mucitler Düşleyen Mucitler Bilim Akademisi Kurucusu Yasemin Türker, bu etkinlikle engelli çocukların, 3 boyutlu düşünme ve hayal etmenin yanı sıra 'Ben de yapabilirim' duygusuna sahip olmalarını amaçladıklarını aktardı.