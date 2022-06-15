Muratpaşa'da Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muratpaşa'da Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Muratpaşa'da Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi de çölyak hastalarına destek olmak için içinde glütensiz ürünlerinin bulunduğu gıda destek kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. O desteklerden biri, aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin öğrencilerinden down sendromlu 13 yaşındaki Nazlı Başak Öztürk oldu.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi de çölyak hastalarına destek olmak için içinde glütensiz ürünlerinin bulunduğu gıda destek kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. O desteklerden biri, aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin öğrencilerinden down sendromlu 13 yaşındaki Nazlı Başak Öztürk oldu.

Batı Akdeniz Çölyak Derneği'ne göre c. Türkiye'de görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişen hastalıkta tanı oranının yüzde 10 seviyesinde kaldığı düşünüldüğünde bu sayının çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Yaşamları boyunca glütensiz beslenmek zorunda olan bu hastalar, son 6 ay içinde glütensiz ürünlerdeki fiyat artışları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin çölyak hastaları için oluşturduğu gıda destek kolisini alan 13 yaşındaki Nazlı Başak Öztürk, Belediye Başkanı Ümit Uysal'a çektiği videoyla teşekkür etti.

"KALBİMİ KAZANDIN"

Glütensiz ürünlerle birlikte temel gıda maddelerinin yer aldığı koliyi alan Nazlı, mutluluğunu çektiği bir videoyla Başkan Uysal'la paylaştı. Nazlı, herkesi gülümseten o videosunda  "Ümit Amca seni çok seviyorum. Bunu göndermişsin. Kalbimi kazandın" dedi.

ANKA / Yerel

Muratpaşa Antalya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title