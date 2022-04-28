Muratpaşa Belediyesi'nden Camilerde Bayram Temizliği - Haberler

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Muratpaşa Belediyesi'nden Camilerde Bayram Temizliği

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının son Cuması ve 2 Mayıs Pazartesi kılınacak bayram namazı öncesi ilçedeki camilerin temizliğini yapıyor.

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının son Cuması ve 2 Mayıs Pazartesi kılınacak bayram namazı öncesi ilçedeki camilerin temizliğini yapıyor. 

Muratpaşa Belediyesi, 2 Mayıs Pazartesi başlayacak Ramazan Bayramı'na yönelik hazırlıklarına devam ediyor.

Muratpaşa sakinlerinin huzurlu bir bayram geçirmeleri için tüm önlemler tek tek gözden geçilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü de Ramazan ayının son Cuma namazı öncesinde camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Ekipler, camileri tek tek ziyaret edip halılarını süpürüyor, minberinden dolaplarına kadar kapsamlı temizleyip hijyenik hale getiriyor.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

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