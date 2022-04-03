Muratpaşa'da balonlar otizmde farkındalık için havalandı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın Engelsiz Kafe'de düzenlendiği Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın Antalya'nın falez kıyı bandında yaklaşık 8 dönümlük alanda kurduğu Engelsiz Kafe'de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendi. "Otizmi fark et yaşamı paylaş" sloganıyla düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar aileleriyle birlikte oyunlar oynadı, dans etti, sokak bandosunun seslendiği şarkılara eşlik etti.

Engelsiz Kafe velilerinden Suna Değirmenci, Engelsiz Kafe'de çocuğunun gelişimine son derece olumlu etkide bulunan etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Değirmenci, "Çocuklarımız için oyun alanları oluşturulmuş. Burada Muratpaşa Belediye bünyesinde Engelsiz Kafe'de bu etkinliklerle buluşabildiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda 'otizmde farkındalık' için mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı. - ANTALYA