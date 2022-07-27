Konuksever Yaşlı Evi açılıyor

Yaşlıların nüfusun yüzde 15,4'ünü oluşturduğu Muratpaşa Belediyesi'nde yaşlı evlerinin 5'incisi Konuksever Mahallesi'nde açıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 521 bin 183 nüfusa sahip Muratpaşa'da nüfusun yüzde 15,4'ünü 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Muratpaşa'da kıdemli kent sakinleri, 80 bin 239'a ulaşan nüfuslarıyla Antalya'nın 13 ilçesinden daha kalabalık bir grubu oluşturuyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin 60 yaş ve üstü kıdemli kent sakinlerine yönelik çalışmaları, 2014'te başladı. 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez 2 Park'ta, ilk yaşlı evi açıldı. Bunu sırasıyla Fener, Soğuksu, Kızılsaray mahallelerindeki yaşlı evleri izledi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaşlı evleri projesinin özel bir çalışma olduğunu söyledi. "Yaşlı evlerimiz kendimize has sorunlarımızdan ortaya çıkmış kendimize has bir çözümdür" diyen Başkan Uysal, buralarda 60 yaşını doldurmuş kent sakinlerinin bir araya gelip sosyalleştiğini ifade etti.

Yaşlı evlerinin aynı zamanda önleyici Alzheimer hizmeti maiyetinde olduğunun altını çizen Başkan Uysal, belediyenin çalışmalarını incelemek için dünyanın farklı ülkelerinden Muratpaşa'ya gelen heyetlerin de dikkatini çektiğini dile getirdi. Başkan Uysal, üyelik sistemiyle hizmet veren, sosyal hizmet uzmanları ve gerontologların görev aldığı yaşlı evlerinin 5'incisini şimdi Konuksever Mahallesi'nde açacaklarını söyledi. Konuksever Yaşlı Evinin, 29 Temmuz Cuma açılacağı bilgisi paylaşıldı. - ANTALYA