Türkiye 2'ncisi minikler gururlandırdı

Muratpaşa Belediyespor'un Türkiye 2'nciliğine uzanan minik jimnastikçileri ve bölge karmasına seçilen yüzücüleri Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Sporcuları kutlayan Uysal, her birinin gelecekte Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek başarılı birer sporcu olacağına inandığını söyledi.

Muratpaşa Belediyespor'un jimnastik takımının minikleri, 10-12 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen takım müsabakalarında Türkiye 2'ncisi oldu. Bireyselde Ekin Ekinci 2'ncilik, Melike Defne Sevim ise 3'üncülük derecesi elde ederken yüzme takımından da Adasu Tan ve Bengisu Gürbüz bölge karmasına seçildi.

Başarılı sporcular Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Muratpaşa'nın minik jimnastikçileri büyük heyecanla İstanbul'daki şampiyonayı anlatırken genç yüzücüler de bölge karmasına seçilerek Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkı kazandıklarını söyledi. Sporcuların elde ettiği başarılarını gurur verici olduğunu belirten Başkan Uysal, her birinin gelecekte Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek başarılı birer sporcu olacağına inandığını söyledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel