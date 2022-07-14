Türkiye 2'ncisi minikler gururlandırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye 2'ncisi minikler gururlandırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Türkiye 2'ncisi minikler gururlandırdı

Muratpaşa Belediyespor'un Türkiye 2'nciliğine uzanan minik jimnastikçileri ve bölge karmasına seçilen yüzücüleri Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyespor'un Türkiye 2'nciliğine uzanan minik jimnastikçileri ve bölge karmasına seçilen yüzücüleri Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Sporcuları kutlayan Uysal, her birinin gelecekte Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek başarılı birer sporcu olacağına inandığını söyledi.

Muratpaşa Belediyespor'un jimnastik takımının minikleri, 10-12 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen takım müsabakalarında Türkiye 2'ncisi oldu. Bireyselde Ekin Ekinci 2'ncilik, Melike Defne Sevim ise 3'üncülük derecesi elde ederken yüzme takımından da Adasu Tan ve Bengisu Gürbüz bölge karmasına seçildi.

Başarılı sporcular Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Muratpaşa'nın minik jimnastikçileri büyük heyecanla İstanbul'daki şampiyonayı anlatırken genç yüzücüler de bölge karmasına seçilerek Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkı kazandıklarını söyledi. Sporcuların elde ettiği başarılarını gurur verici olduğunu belirten Başkan Uysal, her birinin gelecekte Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek başarılı birer sporcu olacağına inandığını söyledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ümit Uysal Muratpaşa Türkiye Yerel Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title