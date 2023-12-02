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Muratpaşa Belediyesi Yeni Yıl Çarşısı Açılıyor

2 Aralık 2023 10:09 Son Güncelleme: 10:11 Abone Ol

Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Yeni Yıl Çarşısı, 18 Aralık'ta Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda açılıyor. Çarşıda el emeği göz nuru hediyelik eşyalar ve yılbaşı sofralarına eşlik edecek yiyecekler satılacak. Başvurular için son tarih ise 5 Aralık.