Muratpaşa Belediyesi Yeni Yıl Çarşısı Açılıyor
Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Yeni Yıl Çarşısı, 18 Aralık'ta Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda açılıyor. Çarşıda el emeği göz nuru hediyelik eşyalar ve yılbaşı sofralarına eşlik edecek yiyecekler satılacak. Başvurular için son tarih ise 5 Aralık.
Muratpaşa Belediyesi'nin bir yılbaşı klasiği olan Yeni Yıl Çarşısı, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda 18 Aralık'ta açılıyor.
El emeği göz nuru hediyelik eşyalar, yılbaşı sofralarına eşlik edecek yiyeceklerin satılacağı çarşıda yer almak isteyen esnafın, stantta satılacak ürünlerin listesi ve ürünlerin kalite nitelik belgeleriyle Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'ye 5 Aralık'a kadar başvurması gerekiyor.
LED ışıklarla, dev yılbaşı ağaçlarıyla süslenecek Muratpaşa Belediyesi'nin Yeni Yıl Çarşısıyla Antalyalılar yeni yıl heyecanını günler öncesinden yaşamaya başlayacak.
Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulacak çarşı, 31 Aralık'a kadar açık kalacak.