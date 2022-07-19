Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışmalarına Devam Ediyor - Haberler

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Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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Muratpaşa Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Merkez'de, bir yandan sokak hayvanlarının tutulduğu bölümlerin detaylı temizliğiyle ilgilenilirken bir yandan parazit ilaçlaması yapılıyor. Ekipler, hayvanların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için de gerekli önlemleri alıyor.

Veteriner Hekim Umut Uçar, merkezde açık alanda bulunan bölümlerin gölgeliklerle kapatıldığını bildirdi. Uçar, bu bölümlerde hayvanların suyla oynamasına izin vererek bir nebze olsun serinlemelerini sağladıklarını aktarırken kedilerin ise sürekli klimaların çalıştığı odalarda tutulduğunu belirtti.

ANKA / Yerel

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