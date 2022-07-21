Muratpaşa Belediyesi'nin Meltem Çarşısı Yarın İhaleye Çıkıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin eski Meltem Çarşısı kiralama ihalesi yarın saat 14.00'te başlayacak. 12 dükkanın kiraya verileceği ihalede, yıllık kira bedeli olarak muhammen bedel, 1 milyon 750 bin lira olarak belirlendi.

Belediye, yaklaşık 13 bin nüfusa sahip Meltem Mahallesi'nin merkezinde yer alan ve 65 bin öğrencisi bulunan Akdeniz Üniversitesi'ne komşu eski Meltem Çarşısı'nın kiralanması için yarın ihaleye çıkıyor.

Çarşıda bulunan çeşitli genişliklerdeki 12 dükkanı kapsayan ihale, belediye encümeni tarafından yürütülecek. İhale, 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 14.00'te Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak. Açık teklif usulüyle kiraya verilecek çarşı için yıllık kira bedeli olarak muhammen bedel 1 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. İhalede çarşının tamamı için teklif verilebilecek.

ANKA / Yerel