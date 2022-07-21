Muratpaşa Belediyesi'nin Güzeloba'daki Yenileme Çalışmaları Sürüyor

Muratpaşa Belediyesi'nin 40 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık mahallesi olan Güzeloba'da cadde ve sokak yenileme çalışmaları sürüyor.

Belediye'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta bin 779 metre uzunluğunda dokuz sokakta sürdürdüğü çalışmaları tamamlamayı amaçlıyor.

Muratpaşa Belediyesi, sekiz yılda ilçede 400 kilometreden uzun olan cadde ve sokak için yenileme çalışması yürüttü. Çalışmalarda eski asfalt, toprağa kadar kazılarak caddeler ve sokaklar belediyenin kendi tesislerinde ürettiği asfaltla kaplandı.

Belediye, 2014'teki yenileme çalışmalarında 48 bin ton asfalt kullandı. 2015'te bu rakam 88 bin 900 tona çıktı. Muratpaşa Belediyesi Döşemealtı'nda kendi asfalt plent üretim tesisini kurdu. Tesisin faaliyete geçtiği 2016 yılında 116 bin 14 ton asfalt yenileme projelerinde kullanırken; 2017'de serimi yapılan asfalt 181 bin 394 tona çıktı. 2018'de ise kullanılan asfalt 184 bin 524 tona yükselirken 2019'da 133 bin 943 ton asfalt serimi yapıldı. 2020 yılının Mart ayında başlayan Covid-19 pandemisine rağmen 95 bin 397 ton asfalt kullanılarak çalışmalar devam etti. 2021'de ise yenileme çalışmalarında 68 bin 359 ton asfalt kullanıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, maliyetlerde yaşanan artışlar göz önüne alındığında tam zamanında doğru bir yatırımı etap etap yaptıklarını belirterek "Kentimizin geleceğinin 30 yıllını kurtaran bir çalışmayla asfalt altyapımızı ekonomik şekilde yeniledik" dedi.

ANKA / Yerel