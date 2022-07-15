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Doğa kampı yeniden başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Doğa kampı yeniden başlıyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaz tatilinde çocuklara cep telefonunu, bilgisayarı bir kenara bıraktıran doğa kampı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından yeniden başlıyor.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaz tatilinde çocuklara cep telefonunu, bilgisayarı bir kenara bıraktıran doğa kampı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından yeniden başlıyor. Zeytinpark'ta, bayram dönüşü kamp 19-21 Temmuz arasında yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini bilgisayardan, cep telefonundan uzakta geçirmesini sağladığı doğa kampı, Kuran Bayramı tatilinin ardından yeniden başlıyor. Üçer günlük dönemler halinde Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek kampa yaşları 10-15 arasında değişen çocuklar katılabiliyor.

Kamp, Türkiye'nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark'ta gerçekleşiyor. Çocukların çadır kurmayı, uyku tulumu ve mat kullanmayı öğrenip ipli tırmanış, afet çantası hazırlama, pusula ve harita kullanma eğitimleri aldığı kampta, birbirinden eğlenceli oyunlar da oynanıyor. Kampta ayrıca, sosyal medya eğitimi, drone eğitimi, kodlama ve robotik eğitimlerinin yanı sıra drama, nefes ve kahkaha terapisi ve felsefe eğitimi de veriliyor. İlki 28-30 Haziran'da gerçekleştirilen kamp, Muratpaşa Belediyesi, Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ile Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. - ANTALYA

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