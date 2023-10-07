Muratpaşa Belediyesi'nden Yeni Etüt Merkezi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, falez sahil bandında yeni etüt merkezini hizmete açtı. Manzarasının güzelliği ile öne çıkan merkez pazar günü hariç her gün açık olacak.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, falez sahil bandında yeni etüt merkezini hizmete açtı. Manzarasının güzelliği ile öne çıkan merkez pazar günü hariç her gün açık olacak.

Muratpaşa Belediyesi, temmuz ayında çalışmalarına başladığı Falez Kampus öğrenci etüt merkezi çalışmalarını tamamladı ve hizmeti açtı. Eşsiz manzarası ile dikkat çeken etüt merkezi, Şirinyalı Mahallesi'nde, belediyenin sanat atölyelerinin de bulunduğu park alanında yer alıyor. Merkez pazar günü hariç, haftanın her günü 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrencilerin grup halinde ya da bireysel ders çalışmaları için yeniden düzenlenen binanın, hukuki bir sürç sonunda belediyeye geçtiğini söyledi. Öğrencilerin ders çalışabileceği yerlerin büyük ihtiyaç olduğunu dile getiren Başkan Uysal, merkezde kafe hizmetinin de bulunduğunu aktardı.