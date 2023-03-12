Muratpaşa Belediyesi'nden Sınava Hazırlanan Depremzede Öğrencilere Destek

Muratpaşa Belediyesi, deprem bölgesinden gelen ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Gençlik Merkezi’nde ek kontenjan açtı. Kaydı yapılan 30 öğrenci, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yeniden çalışmaya başladı.

Muratpaşa Belediyesi, deprem bölgesinden gelen ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Gençlik Merkezi'nde ek kontenjan açtı. Kaydı yapılan 30 öğrenci, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yeniden çalışmaya başladı.

Antalya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 200 binin üzerinden afetzedeyi kentte misafir etmeye başladı. Muratpaşa Belediyesi de YKS'ye hazırlanan gençler için, kısa adı MURGEM olan Muratpaşa Gençlik Merkezi'nde ek kontenjan açtı.

Merkez Müdürü Tutku Uluca, kaydı yapılan öğrencilerin bir yandan derslere devam ettiğini, diğer yandan deneme sınavlarına girdiğini aktardı. Deprem bölgesinden gelen öğrencilerin ders açığını kapatmak için onlarla birebir ilgilendiklerini kaydeden Uluca, "Her birinin 17-18 Haziran'da yapılacak sınavda başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum" dedi.