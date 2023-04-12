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Muratpaşa Belediyesi'nden Kızıltoprak'ta 2 Bin 500 Kişilik İftar

Muratpaşa Belediyesi'nden Kızıltoprak'ta 2 Bin 500 Kişilik İftar

Yerel Haberler

Muratpaşa Belediyesi’nin mahalle iftarları Kızıltoprak’ta devam etti. Mahallenin kapalı pazar yerinde düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin mahalle iftarları Kızıltoprak'ta devam etti. Mahallenin kapalı pazar yerinde düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği iftarlar programları Kızıltoprak'ta sürdü. Kızıltoprak'taki iftara yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 23 Mart'ta başlayan ramazanda, Kızıltoprak Mahallesi'yle birlikte 43 mahalle için iftar düzenledi. Mahalle iftarları arife gününe kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

Muratpaşa Yerel Haberler

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