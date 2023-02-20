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Muratpaşa Belediyesi'nden Depremzedeler İçin 'Eşya Yardımı' Kampanyası

Yerel Haberler

Muratpaşa Belediyesi'nden Depremzedeler İçin 'Eşya Yardımı' Kampanyası

Muratpaşa Belediyesi, kente gelerek ev kiralayan depremzedeler için ‘eşya yardımı’ kampanyası başlattı.

Muratpaşa Belediyesi, kente gelerek ev kiralayan depremzedeler için 'eşya yardımı' kampanyası başlattı.

Muratpaşa Belediyesi, kente gelen depremzedeler için ilçe sakinlerinin bağışlarıyla kurduğu ücretsiz mağazaların ardından ev kiralayan afetzedeler için de dayanışma kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında çalışır durumda olan beyaz eşya, koltuk, kanepe, dolap gibi ev eşyaları kabul edilecek. Ev eşyası desteğinde bulunmak isteyen ilçe sakinleri, Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini arayacak.

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) ve Güzeloba İlköğretim Okulu Spor Salonu'nda oluşturulan ücretsiz mağazalardan ise bugüne dek 46 bin 892 depremzede yararlandı. Muratpaşa Belediyesi'nin otellere yerleşen depremzedeler için yemek ve gıda malzemesi desteği de devam ediyor.

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Kaynak: ANKA / Yerel

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