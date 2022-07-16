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Muratpaşa Belediyesi, Meltem Çarşısı İçin İhaleye Çıkıyor

ANKA - Yerel
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Muratpaşa Belediyesi, Meltem Çarşısı İçin İhaleye Çıkıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, eski Meltem Çarşısı için ihaleye çıkıyor. Çarşıda bulunan 12 dükkan, 22 Temmuz Cuma, saat 14.00’te başlayacak ihaleyle kiraya verilecek.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, eski Meltem Çarşısı için ihaleye çıkıyor. Çarşıda bulunan 12 dükkan, 22 Temmuz Cuma, saat 14.00'te başlayacak ihaleyle kiraya verilecek.

Antalya'da yaklaşık 13 bin nüfusa sahip Meltem Mahallesi'nin merkezinde yer alan ve 65 bin öğrencisi bulunan Akdeniz Üniversitesi'ne komşu, eski Meltem Çarşısı ihaleye çıkıyor.

Muratpaşa Belediyesi, çarşıda bulunan 12 dükkanı, 22 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te ihaleyle kiraya verecek. Belediye Encümeni'nce yapılacak ihalede, yıllık kira için muhammen bedel 1 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. İhalede çarşının tamamı için teklif verilebilecek, tek tek dükkan kiralaması yapılmayacak.

ANKA / Yerel

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