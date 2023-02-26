Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her mahallede 30’ar kişilik afet gönüllü grubu oluşturacaklarını ve katılanlara temel ilk yardım, arama-kurtarma ve yangın söndürme gibi konularda eğitim vereceklerini açıkladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her mahallede 30'ar kişilik afet gönüllü grubu oluşturacaklarını ve katılanlara temel ilk yardım, arama-kurtarma ve yangın söndürme gibi konularda eğitim vereceklerini açıkladı.

Muratpaşa Belediyesi, 'Mahalle Afet Gönüllüsü' programını başlatıyor. Başkan Uysal, program kapsamında her mahallede 30'ar kişilik afet gönüllü grubu oluşturacaklarını ve gönüllülerin temel ilk yardım, arama-kurtarma, yangın söndürme gibi başlıklarda eğitim alacağını açıkladı. Acil yardım ve afet hizmetlerinin yanı sıra sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler gibi başlıklara sahip programa telsiz haberleşme sisteminin de entegre edeceklerini belirten Uysal, olası bir afet durumunda temel ihtiyaçların ve lojistiğin sağlanması gibi afet müdahale planının da bu kapsamda el alınacağını sözlerine ekledi.

Programa, 18-55 yaşları arasında olan, fiziki engeli bulunmayan ilçe sakinleri başvurabilecek. Eğitimler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 40 afetzedeyi enkaz altından kurtaran GEA Arama-Kurtarma tarafından verilecek. Programa katılmak isteyenler, yarından itibaren 444 80 07'yi arayarak Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden başvuruda bulunabilecek.