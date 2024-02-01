Muratpaşa Belediyesi, Lara Caddesi'ndeki Bisiklet Yolunu Yeniledi

Muratpaşa Belediyesi, eski Lara Caddesi boyunca uzanan bisiklet yolunun silinen boyalarını yeniledi.

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 5 kilometrelik eski Lara Caddesi'nde bisiklet yolunu yeniden boyadı. Deniz kenarı boyunca devam eden bisiklet yolunda çalışmalar günün erken saatlerinde başladı. Ekipler yolu maviye boyarken bozulan kısımları da tamir etti.