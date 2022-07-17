Muratpaşa Belediyesi Konuksever'de Yaşlı Evi Açıyor - Haberler

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Muratpaşa Belediyesi Konuksever'de Yaşlı Evi Açıyor

ANKA - Yerel
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Muratpaşa Belediyesi Konuksever'de Yaşlı Evi Açıyor

Muratpaşa Belediyesi, bir model olarak geliştirdiği yaşlı evlerinin beşincisini Konuksever mahallesinde açıyor.

Muratpaşa Belediyesi, bir model olarak geliştirdiği yaşlı evlerinin beşincisini Konuksever mahallesinde açıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin ileri yaştaki yurttaşlara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Konuksever mahallesinde yaşlı evi açılıyor.

Muratpaşa Belediyesi, 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez 2 Park'ta ilk yaşlı evini açmıştı. Bunu sırasıyla Fener, Soğuksu, Kızılsaray mahallelerindeki yaşlı evleri izlemişti. Sosyal hizmet uzmanları ve gerontologların görev aldığı merkezler, üyelik sistemiyle hizmet vermeye devam ediyor.

Konuksever Yaşlı Evi de 26 Temmuz Salı günü saat 18: 30'da yapılacak törenle hizmete girecek.

ANKA / Yerel

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