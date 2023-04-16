Muratpaşa Belediyesi, Emekliye Ayrılan Eyt'li Personel İçin Tören Düzenledi

Muratpaşa Belediyesi, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenleme kapsamında emekliye ayrılan personeli için tören düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenleme kapsamında emekliye ayrılan personeli için tören düzenledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, emekliye ayrılan personel için düzenlenen törende, yaşadığı şehre hizmet ederek emekliliğe hak kazanmanın çok değerli olduğunu kaydetti. Başkan Uysal, emekliye ayrılan mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Uysal, "Toplum için çalışarak, yaşadığı kente, insanlığa, çocuklarımızın geleceğine hizmet ederek emekliliğe hak kazanmak ayrı bir olay. Hepinizi kutluyor, yeni yaşamınızda başarılar diliyorum" dedi.