Muratpaşa Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri'nde Öğrenciler Yarıyıl Tatiline Hazırlanıyor
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Destek Eğitim Merkezleri'nde öğrenciler yarıyıl tatiline sayılı günler kala düzenlenen etkinliklerle tatile hazırlanıyor. Öğrenciler, patlamış mısır yiyerek sinema keyfi yaşadı ve gruplar halinde oyunlar oynadı.
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Destek Eğitim Merkezleri'nde öğrenciler yarıyıl tatiline sayılı günler kala düzenlenen etkinliklerle tatile hazırlanıyor.
Muratpaşa Belediyesi, 19 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatiline sayılı günler kala öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Muratpaşa Belediyesi'nin Destek Eğitim Merkezleri'nin Yeşildere şubesinde öğrenciler, ailelerinin hazırladığı patlamış mısırları yiyerek arkadaşlarıyla birlikte sinema keyfi yaşadı.
Film aralarında öğretmenlerinin sorduğu soruları yanıtlayan öğrenciler, etkinliğinin ardından gruplar halinde oyun oynadılar. Öğrenciler, ayaklarına bağladıkları balonları patlatmak için birbirleriyle yarışırken, eğlenceli dakikalar geçirdiler.