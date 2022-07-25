Muratpaşa Belediye'sinde Yazılım Eğitimleri Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, yakın dönemde internet üzerinden yazılım eğitimlerine başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi, yakın dönemde internet üzerinden yazılım eğitimlerine başlıyor. Başkan Ümit Uysal, Antalya Developer Topluluğu'yla buluşmasında yakın dönemde internet üzerinden yazılım eğitimi ortamı oluşturacaklarını söyledi.

Başkan Uysal, 2015'ten bu yana Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) temel düzeyde robotik-kodlama eğitimleri verdiklerini söyledi.

Başkan Uysal, bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, akıllı ev aletleri ve dijital aygıtlar için uygulamalar ve yazılımlar geliştiren 'developer'ların kurduğu Antalya Developer Topluluğu'yla Adalya Kafe'de bir araya geldi. Yazılım dünyasından gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Uysal, belediyenin bu alandaki çalışmalarını ve gelecek planlarını paylaştı.

Yakın bir dönemde internet üzerinden yazılım eğitimi ortamı oluşturacaklarını söyleyerek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark'ında bir teknoloji merkezi kurmak için çalışmalarını devam ettiğini de sözlerine ekledi.

ANKA / Yerel