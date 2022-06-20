Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Ufku Geniş Nesiller Yetiştirmemiz Gerekiyor"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye kreşleri mezuniyet töreninde, "Yenilikçi, yaratıcı, sınır tanımayan, ufku çok geniş nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Onların kendi gelecekleri ve ülkemizin geleceği için bu şekilde yetişmesi çok değerli" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çağlayan, Ermenek, Dutlubahçe, Konuksever ve Soğuksu mahallelerinde bulunan kreşlerinde mezuniyet heyecanı vardı. Yeni eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak küçük öğrenciler, Dutlubahçe kreşinde düzenlenen mezuniyet töreninde kep giydi ve ilk diplomalarını aldı.

Küçüklerin diploma sevincine aileleriyle birlikte Başkan Uysal da ortak oldu. Dutlubahçe kreşinde mezuniyet töreni, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Üzerinde Atatürk resmiyle birlikte ay yıldızın bulunduğu kırmızı beyazlı kıyafetler içinde sahne çıkan çocuklar, şiirler okudu, şarkılar söyledi.

Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada, çocukların dünyayla rekabet edecek seviyede yetişmesi için okul öncesi eğitimin kalitesinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Dünyanın artık buluşlarla şekillendiğini ve dünyanın en zenginleri listesinin programcılar, yazılımcılardan oluştuğunu anlatan Başkan Uysal, "Yenilikçi, yaratıcı, sınır tanımayan, ufku çok geniş nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Onların kendi gelecekleri ve ülkemizin geleceği için bu şekilde yetişmesi çok değerli" diye konuştu.

Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin kreşlerinde çocukları düşüncelerini sınırlamadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir hedef olarak ortaya koyduğu 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacak' şekilde rekabet gücü olan nesiller yetiştirmek için çabaladıklarını söyledi. Başkan Uysal, bununla birlikte sevgi, saygı, hoşgörü, ülke ve millet sevgisi değerlerini de çocuklara vermeyi hedeflediklerini aktardı.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından mezun öğrenciler cübbeleri ve kepleriyle sahneye geldi. Veliler o anları cep telefonlarıyla saniye saniye kaydederken Başkan Uysal da öğrencilere ilk diplomalarını verdi.

ANKA / Yerel