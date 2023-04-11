Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Siyasetin Ayrımcı Dilini Muratpaşa'mıza Sokmuyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sedir Mahallesi'nde düzenlenen iftarda "Siyasetin ayrımcı dilini Muratpaşa'mıza sokmuyoruz. Muratpaşa'mızda ayrı gayrı yok" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca mahallelerde düzenlediği iftarlara yeni haftanın ilk gününde Sedir Mahallesi'yle devam etti. Mahallenin kapalı pazar yerinde düzenlenen iftara Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal'la katıldı.

İftarın ardından Başkan Uysal, Muratpaşa'da milli ve dini bayramları birlikte yaşadıklarını belirterek, "Siyasetin ayrımcı dilini Muratpaşa'mıza sokmuyoruz. Muratpaşa'mızda ayrı gayrı yok. Hizmetlerimiz asla siyasete ya da başka şeylere göre tasnife tabi tutmuyoruz. Bütün komşularımızı bir kabul ediyoruz ve bağrımıza basıyoruz. Önyargılardan uzak, herkesin herkesi olduğu gibi kabul ettiği, saydığı, sevdiği bir şehir oluşturmuş durumdayız. Bu şehirde çocuklarımızı büyütmenin onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.