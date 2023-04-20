Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Fen İşleri Personeliyle Bayramlaştı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fen işleri Müdürlüğü'nün saha personeli ile bayramlaştı.

Başkan Uysal, Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde, personelle bir araya geldi. Uysal, Fen işleri Müdürlüğü'nde Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü gibi birimlerin sahada çalışan personeliyle bayramlaştı. Buluşmada Uysal, personele şöyle seslendi:

"İnsanlarla ilgili bir onur cetveli, bir gurur cetveli yapılsa sizler, alın teriyle şehrine, insanlığa katkı sağlayan, o alın terinin sonucu olarak aldığı maaşla çocuklarına ekmek götüren insanlar olarak o tablosunun en üstünde yer alırsınız. Çok daha iyi şartlarda, yüzde 200 enflasyonun yaşanmadığı, nefesimizin çok daha geniş olduğu, sesimizin daha gür çıktığı günlerde tekrar bayramlaşmak dileğiyle bayramınız kutlu olsun."

Başkan Uysal, daha sonra Belediye Ana Hizmet Binası'nda görevli personelle de bir araya geldi. Uysal, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta en kritik seçimlerinden bir tanesini yapılacağını söyledi. Türkiye'nin önünde iki tercih bulunduğunu belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki seçim, bana göre, ülke olarak muasır uygarlık düzeyinin üzerine çıkma umudumuzu koruyacak mıyız yoksa 'Ankara bize ne verecek' diye bakan bir Ortadoğu ülkesi mi olacağız, onun seçimidir. Önümüzdeki seçim, ülkemizde insanlar özgür olsun, kendisini ifade edebilsin, onurlu, biat etmeden, bağımsız ve berrak yaşayabilsinler mi, onun seçimidir. Bu seçim Türkiye, bütün tarım topraklarını ekip diksin, enerji bağımsızlığı sağlasın, üreten bir ülke mi olsun yoksa varlık barışıyla gelecek, kirli paraya mahkum mu olsun seçimidir."