Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Birlik ve Beraberliğimizi Bozmayacağız" - Haberler

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Birlik ve Beraberliğimizi Bozmayacağız" Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İç Anadolu Bölgesi Gecesi ile devam eden 6. Yöreler Renkler Festivali’nde konuştu. Başkan Uysal, “İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan içinde siyasetin ayrıştırıcı diline kapılmadan, birliğimizi beraberliğimizi bozmadan aşacağız” dedi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İç Anadolu Bölgesi Gecesi ile devam eden 6. Yöreler Renkler Festivali'nde konuştu. Başkan Uysal, "İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan içinde siyasetin ayrıştırıcı diline kapılmadan, birliğimizi beraberliğimizi bozmadan aşacağız" dedi. 6. Yöreler Renkler Festivali'nin 5'inci gün geride kaldı.Eskişehir'den Sivas'a, Kırşehir'e İç Anadolu Bölgesi'ne ayrılan festival gecesinde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı renkli görüntülere sahne oldu. Gece, Konya'nın sevilen yerel sanatçısı Hanifi Berber konseriyle başladı. Kent meydanı dolduranlar oyunlarla Berber'in söylediği türkülere eşlik etti. Geceye eşi Ümran Uysal'la katılan Başkan Uysal da ısrarları kıramadı ve Konya'nın geleneksel kaşık havasını oynadı. Yöreler Renkler Festivali'nde İç Anadolu Gecesi, Neşet Ertaş türkülerinin başarılı yorumcusu Fatih Demirhan konseriyle sona erdi. Başkan Uysal, gecede İç Anadolu hemşehri derneklerine katılım plaketlerini takdim ederken, "İçinde bulunduğumuz sıkıntıları da hep beraber, omuz omuza, kol kola, birlik beraberlik içinde siyasetin ayrıştırıcı diline kapılmadan, birliğimizi beraberliğimizi bozmadan aşacağız. Geleceğimiz aydınlık olsun" diye konuştu. ANKA / Yerel İç Anadolu Bölgesi Ümit Uysal İç Anadolu Muratpaşa Yerel Haberler

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