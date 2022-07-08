Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dokuz günlük Kurban Bayramı tatili öncesi son mesai gününde, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dokuz günlük Kurban Bayramı tatili öncesi son mesai gününde, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşmada Uysal, Türkiye'nin bugün büyük bir yoksulluk ve işsizlikle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Bunun toplumu hırpalayıp, yorduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Bizim neden olmadığımız, bin bir güçlüğün ortasından geçmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Başkan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vaktinde gereken adımları attık. Bir taraftan rekabet gücümüzü, gelecekle ilgili hizmet etme gücümüzü, insanların takdirini kaybetmeme enerjimizi korumaya bir taraftan da kendimizle ilgili yaşamımızı sürdürebilmemiz için, kurumumuzun yaşamını sürdürebilmesi için gereken mali tedbirleri de almaya gayret ediyoruz. İkisi de vazgeçilmez. Hem gelecekle ilgili umudumuz olabilmesi için, çocuklarımızın umudunun olabilmesi için hizmet edebilme gücümüzü korumak ve hayatlarımızı idame ettirebilmek bizim için vazgeçilmez.

Bayramlar sarılma, birbirimizi sevme, sayma, barışma, gücümüzü, pozitif enerjimizi birleştirme, dayanışmamızı güçlendirme, geleceğe ortak bakma duygumuzu güçlendirme günleridir.

Her bir çalışma arkadaşımızın tebessümü bizim için değerli. Çocuklarıyla, sevdikleriyle geçireceği bir hoş an çok önemli ve değerli. Bayramı da bütün sıkıntılara rağmen, ülkemizde yaşanan olumsuzluklara rağmen hep birlikte doyasıya, olabildiğince yaşayalım. Hepinizin bayramını kutluyorum. Sizin, sizi sevenlerin, ailenizin, dostlarınızın bayramını kutluyorum. Gelecek bayramlarda çok daha aydınlık, çok daha umut, çok daha umutlu, çok daha geleceğe güvenle bakan bir Türkiye'de bayramlarımızı kutlayabilmeyi temenni ediyorum."

Başkan Uysal, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki ilk bayramlaşmanın ardından ana hizmet binasında da görevli belediye personeliyle de bayramlaştı.

ANKA / Yerel

Kurban Bayramı Ümit Uysal Muratpaşa Türkiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title