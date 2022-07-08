Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dokuz günlük Kurban Bayramı tatili öncesi son mesai gününde, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşmada Uysal, Türkiye'nin bugün büyük bir yoksulluk ve işsizlikle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Bunun toplumu hırpalayıp, yorduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Bizim neden olmadığımız, bin bir güçlüğün ortasından geçmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Başkan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vaktinde gereken adımları attık. Bir taraftan rekabet gücümüzü, gelecekle ilgili hizmet etme gücümüzü, insanların takdirini kaybetmeme enerjimizi korumaya bir taraftan da kendimizle ilgili yaşamımızı sürdürebilmemiz için, kurumumuzun yaşamını sürdürebilmesi için gereken mali tedbirleri de almaya gayret ediyoruz. İkisi de vazgeçilmez. Hem gelecekle ilgili umudumuz olabilmesi için, çocuklarımızın umudunun olabilmesi için hizmet edebilme gücümüzü korumak ve hayatlarımızı idame ettirebilmek bizim için vazgeçilmez.

Bayramlar sarılma, birbirimizi sevme, sayma, barışma, gücümüzü, pozitif enerjimizi birleştirme, dayanışmamızı güçlendirme, geleceğe ortak bakma duygumuzu güçlendirme günleridir.

Her bir çalışma arkadaşımızın tebessümü bizim için değerli. Çocuklarıyla, sevdikleriyle geçireceği bir hoş an çok önemli ve değerli. Bayramı da bütün sıkıntılara rağmen, ülkemizde yaşanan olumsuzluklara rağmen hep birlikte doyasıya, olabildiğince yaşayalım. Hepinizin bayramını kutluyorum. Sizin, sizi sevenlerin, ailenizin, dostlarınızın bayramını kutluyorum. Gelecek bayramlarda çok daha aydınlık, çok daha umut, çok daha umutlu, çok daha geleceğe güvenle bakan bir Türkiye'de bayramlarımızı kutlayabilmeyi temenni ediyorum."

Başkan Uysal, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki ilk bayramlaşmanın ardından ana hizmet binasında da görevli belediye personeliyle de bayramlaştı.

ANKA / Yerel