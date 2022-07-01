Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, 'Antalya Lisesi'ne Sahip Çıktı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Olgunlaşma Enstitüsü'nün talebiyle sanat merkezi yapılması gündeme gelen Antalya Lisesi'nin 125 yıllık tarihi ikiz binalarına ilişkin, "Şehrin kimliğini oluşturan bazı binalar, değerler vardı. Korunması gerekir. Çünkü şehre aidiyet duygusunu geliştirir" dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısını Belediye'nin Kültür Salonu'nda yaptı. 25 gündem maddesinin görüşüldüğü Meclis; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla açıldı. Gündem görüşmelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Uysal, Kaleiçi'nde bulunan Olgunlaşma Enstitüsü'nün, kentin ilk lisesi Antalya Lisesi'nin 125 yıllık tarihi ikiz binalarından birinin sanat merkezi olarak kullanmak istemesiyle gündeme gelen tartışmaları değerlendirdi.

Şair, romancı ve deneme yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar dahil olmak üzere 100 bine yakın mezunu olan lisenin söz konusu binasının, şehrin kimliği ve karakteri açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, "Şehrin kimliğini oluşturan bazı binalar, değerler vardı. Parayla pulla ölçülmez. Korunması gerekir. Şehre aidiyet duygusunu geliştirir. Mezun olan on binlerce insanın ruhu orada yaşar. Bunun da ilgili kurumlar tarafından kavranması lazım. Duyarlılık belirten bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel