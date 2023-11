Murat Uygur: "İsrail'in anladığı tek şey güçtür"

İsrail'in Filistin halkına yönelik yaptığı zulmü kınayan Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Sekreteri Murat Uygur, "Ölen siviller, uluslararası hukuk ve küresel istikrar İsrail'in umurunda değildir. İsrail'in anladığı tek şey güçtür. Bu nedenle uluslarası arenadan timsah gözyaşları dökme ve kınama mesajları yerine İsrail'e karşı radikal kararlar almasını, aldığı bu kararları da icra ederek, öncelikle akan kanı durdurmasını ve bir an önce insani yardım koridorunun açılmasını sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Sekreteri Murat Uygur, GESKON Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yaparak, Filistin halkına destek çıktı. İsrail'i kınayan Uygur, " İsrail'in Gazze'ye yönelik orantısız saldırıları uluslarası hukuka, savaş hukukuna ve insan haklarına aykırıdır. Tüm küresel aktörleri, İsrail'in çocuk, kadın yaşlı demeden yaptığı katliamı durdurmaya çağırıyoruz. Masum çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmesi hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. Gazze'de yaşanan katliam, sadece Filistinlileri değil, tüm insanlık alemini ve özellikle de tüm Müslümanları derin üzüntüye sevk etmiştir. İsrail güçlerinin hastaneyi vahşice bombalamasıyla 500'e yakın Filistinlinin şehit edilmesi ve bir o kadarının da yaralanmasına sebep olan saldırısı, modern barbarlığın günümüzdeki İsrail versiyonudur. Filistin sorunu çözülmedikçe bölge barışa hasret kalacaktır. 67 sınırları temelinde İki devletli, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması kaçınılmazdır" dedi.

Filistin'in yıllardır zulüm gördüğüne dikkat çeken Uygur, "Yıllardır süregelen sistematik işgal, artarak devam eden zulüm, devleti, terörü, siyasi, ekonomik ve toplumsal izolasyon ile sistematik yok etme politikaları Filistinlileri artık dayanılmaz hale getirmiştir. İsrail, tıbbi malzemeler ile bebek mamalarının bile Gazze'ye geçişine izin vermemektedir. İsrail için yaşayan her Filistinli, bebek dahi olsa yok edilmesi gereken potansiyel bir düşmandır. İsrail, amacına ulaşmak için her yolun mübah olduğunu düşünmektedir. Ölen siviller, uluslararası hukuk ve küresel istikrar İsrail'in umurunda değildir. İsrail'in anladığı tek şey güçtür. Bu nedenle uluslarası arenadan timsah gözyaşları dökme ve kınama mesajları yerine İsrail'e karşı radikal kararlar almasını, aldığı bu kararları da icra ederek, öncelikle akan kanı durdurmasını ve bir an önce insani yardım koridorunun açılmasını sağlamasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.