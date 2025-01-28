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Murat Şahin İçin Veda Programı Düzenlendi

Murat Şahin İçin Veda Programı Düzenlendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatı emrine atanan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin için düzenlenen veda programında, Erzincan'a yaptığı hizmetler için teşekkür edildi ve yeni görevinde başarılar dilendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatı emrine atanan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin için veda programı düzenlendi.

Vali Yardımcıları Yusuf İzci, Mehmet Emre Canpolat ve Rumeysa Sena Kurt ile birim amirlerinin katıldığı programda, Erzincan'a yaptığı hizmetlerden dolayı Murat Şahin'e teşekkür edilerek, yeni görevinde başarılar dilendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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