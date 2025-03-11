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Murat Akkoç, Baba Mesleği Kolonyacılığı Yaşatıyor

Murat Akkoç, Baba Mesleği Kolonyacılığı Yaşatıyor
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Nevşehir'de 55 yıllık geçmişe sahip kolonyacı dükkânı, Murat Akkoç'un katkılarıyla ayakta kalmaya devam ediyor. Akkoç, kolonya kültürünü yaşatmak için çaba gösteriyor ve pandemi döneminde artan talebe dikkat çekiyor.

Nevşehir'de babasından kalan yarım asırlık dükkanda kolonyacılık mesleği sürdüren Murat Akkoç, 55 yıllık maziye sahip kolonyaları, nostaljik koku seven müşterileri için özenle hazırlıyor.

1970 yılında babaları tarafından açılan kolonya dükkanının 55 yıldır aynı yerde müşterilerine hizmet verdiğini söyleyen Murat Akkoç, "Pandemi döneminde kolonyaya olan talebin oldukça arttığını, sonrasında ilginin biraz azaldığını görsek te, artık yaşlısı genci herkesin çantasında hijyen amaçlı bulundurulan bir ürün haline geldi" dedi.

Akkoç "Bu bizim baba mesleğimizdir. Pandemi döneminde babamızı kaybedince bu dükkanı devam ettirme kararı aldık. Nevşehir'de kolonya dolumu yapan tek dükkan biziz ve bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Kolonya toplumun bir parçası ve kültürü. Kolonya misafirlikte, yolculukta, otellerde ikram edilen bir ürün olmuştur" dedi.

Çocukluk yıllarının bu dükkanda geçtiğini söyleyen Murat Akkoç, "Babam vefat ettikten sonra tüm işlerimi bırakıp baba mesleğine devam etme kararı aldım. Bu mesleğin bir maneviyatı, bir kültürü var. Bu nedenle yapabildiğimiz kadar bu mesleği yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Günümüzde birçok kişinin hazır kolonya kullandıklarını ve kullandıktan sonra boşalan kaplarını tekrar doldurmak yerine çöpe attıklarını söyleyen Akkoç " Geçmişte marketlerde ve kozmetik ürünü satan yerlerde çok fazla kolonya satışları yoktu. Bu nedenle kolonya dolumları çok fazla yapılırdı. Günümüzde kolonya birçok yerde satılıyor ve insanlar bu kolonyaları kullandıktan sonra doldurmak yerine çöpe atıyorlar. Bizlerde bu kültürün yaşamasını istiyoruz. Eski günlerde olduğu gibi insanlar boşalan kolonya şişelerini getirerek doldurtsunlar. Böylece bu kültürü de uzun yıllar yaşatmış oluruz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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