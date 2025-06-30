Muradiye'ye Yeni Kaymakam Atandı

Muradiye'ye Yeni Kaymakam Atandı
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Van'ın Muradiye ilçesine atanan Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu, görevine başladı. Kaymakam, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Van'ın Muradiye ilçesine atanan Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu ilçedeki görevine başladı.

28 Mayıs 2025 tarihli ve 32913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muradiye Kaymakamlığı görevine atanan Furkan Taha Türkmenoğlu, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla görevine başladı. Yeni Kaymakam Türkmenoğlu için Hükümet Konağı önünde karşılama töreni düzenlendi. Karşılama programında ilçe protokolü, kurum amirleri ve personel hazır bulundu. Kaymakam Türkmenoğlu, karşılama töreninin ardından makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

Görevine başlamasının ardından kısa bir açıklama yapan Kaymakam Türkmenoğlu, Muradiye'de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu hizmetlerinin etkin ve vatandaş odaklı şekilde yürütülmesi adına tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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