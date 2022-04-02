Muradiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van'ın Muradiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıl dönümü kutlandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıl dönümü kutlandı.
Hükümet konağı önünde düzenlen törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Merkez Camiinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.
Programa Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - VAN