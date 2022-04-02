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Muradiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muradiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu

Van'ın Muradiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıl dönümü kutlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıl dönümü kutlandı.

Hükümet konağı önünde düzenlen törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Merkez Camiinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

Programa Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - VAN

Muradiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu

Muradiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu

Muradiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu

Muradiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu

Muradiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu

Muradiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Anıtı, Muradiye, Hisarcık, Van, Yerel, Haberler

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