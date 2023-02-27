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Muradiye'deki gönüllü berberler depremzede çocukları tıraş etti

Yerel Haberler

Muradiye'deki gönüllü berberler depremzede çocukları tıraş etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Van'ın Muradiye ilçesine yerleşen depremzede çocuklar, gönüllü berberler tarafından tıraş edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Van'ın Muradiye ilçesine yerleşen depremzede çocuklar, gönüllü berberler tarafından tıraş edildi.

Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi tarafından düzenlenen tıraş etkinliğinde, ilçeye yerleşen depremzede çocuklar gönüllü berberler tarafından tıraş edildi. Etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, çocuklar ile yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaymakam Aydoğan, depremler dolayısıyla ilçeye yerleşen tüm depremzedelerle yakından ilgilenerek her türlü ihtiyaçlarına karşıladıklarını belirterek, "Bugün tıraş etkinliği düzenleyerek ilçemizdeki depremzede çocuklar tıraş edildi" dedi.

Depremzede çocuklar ise etkinlik için yetkililere teşekkür etti. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Muradiye Aydoğan Van Yerel Haberler

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