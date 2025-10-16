Haberler

Muradiye'de Kurda Eziyet Eden Kişiye 81 Bin TL Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde bir şahıs, tasma taktığı kurdu zincirle evin önüne bağladığı için 81 bin 355 TL idari para cezasına çarptırıldı. Kurt, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar'a teslim edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde tasma taktığı kurdu zincirle evin önüne bağlayan şahsa 81 bin 355 TL idari para cezası uygulandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sosyal medyada bir kurdun yakalanmasına ve bağlanmasına ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Muradiye ilçesi Adaklı Mahallesi'nde bağlı halde tutulan kurt, ekipler tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Erciş Şefliği'ne teslim edildi.

Kurdun tedavisi ve bakımı yapılırken, hayvana eziyet eden şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılarak 81 bin 355 TL idari para cezası uygulandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

Süper Lig ekibine beğeni attı, karşılık bomba gibi geldi
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.