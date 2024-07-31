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Van'da İran'da şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Van'ın Muradiye ilçesinde, İran'da şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Muradiye Merkez Camii'nde çok sayıda vatandaşın katıldığı namazın ardından yapılan açıklamada, Haniye'ye rahmet dilendi ve Gazze'ye zaferler dileyen dua edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde, bu sabah İran'da şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muradiye Merkez Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası bir açıklama yapan Faruk Yavrutürk, İsmail Haniye'nin bugün şehit edildiğini belirterek, "Muradiye'de cenaze namazı eda edildi. Rabbim mağfiret eylesin, Rabbim berzahını nur eylesin, ahirini cennet eylesin. Rabbim Gazze'ye, Hamas'a zaferler nasip etsin. O zafer de onun ruhuna hediye olsun. Van'ın Muradiye ilçesinden sesleniyorum, bugün rahmetli İsmail Haniye'nin cenaze namazını bu camide eda ettik. Gelip katılan bütün cemaatten Allah razı olsun. Kahırlar yağdırdık İsrail oğullarına. Rabbim İsmail Haniye'ye rahmet eylesin, ahiri cennet olsun. Rabbim Filistin'de şehit düşen bütün kardeşlerime de rahmet eylesin. Rabbim İsrailoğullarını yenilgiye uğratıp perişan edip Filistinli ve Gazzeli kardeşlerime zafer hediyesini nasip etsin. Yaralarını zafer ile sarsın, acılarını zafer ile sevince çevirsin inşallah" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Haniye Muradiye İran Van Yerel Politika Dünya Haberler

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