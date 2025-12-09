Haberler

Munzur Üniversitesi Öğrencilerinden Valilik ve Adliyenin Kampüse Taşınmasına Tepki

Güncelleme:
Tunceli'deki Munzur Üniversitesi öğrencileri, Valilik ve hükümet konağı binalarının üniversite kampüsüne taşınmasını protesto etti. Öğrenciler, özel güvenlik tarafından engellenen yürüyüşlerinde, kararın üniversite özerkliğini ihlal ettiğini ifade etti.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Munzur Üniversitesi öğrencileri, Tunceli Valiliği, hükümet konağı ve adliye binalarının üniversite kampüsüne taşınmasına yönelik kararı protesto etti. Açıklama öncesinde kampüs içinde yoğun sivil polis hareketliliği dikkati çekerken, öğrencilerin yürüyüş yapmak istemesi özel güvenlik tarafından engellendi.

Tunceli Valiliği ve Tunceli Adliyesi tüm itirazlara rağmen Munzur Üniversitesi'nin Aktuluk Mahallesi'nde bulunan fakülte binalarına taşındı. Öğrenciler yürüyüş yaparak işlemi protesto etmek istedi. Özel güvenlik görevlileri tarafından öğrencilerin protestosu engellendi. Öğrenciler bir süre "Munzur özgürdür, özgür kalacak" sloganları attı.

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Ali Sezer söz konusu kararın eylül ayında üniversite yönetimi tarafından, öğrencilerin ve üniversite bileşenlerinin onayı olmadan alındığını belirtti.

Kararın, Anayasa'nın 130. maddesinde güvence altına alınan üniversitelerin özerklik hakkını ihlal ettiğini ifade eden Sezer, ilk etapta valilik ve adliyenin üniversite kütüphanesine taşınmasının planlandığını, daha sonra gerekçe gösterilmeden üniversite girişindeki fakülte binasının hükümet konağı ve valilik binası olarak değiştirildiğini kaydetti.

Sezer, öğrencilerin en yoğun bulunduğu alana kamu kurumlarının bilinçli şekilde yerleştirildiğini ileri sürerek, "Bizler Munzur Üniversitesi öğrencileri olarak kampüsümüzde silahlı, sivil veya üniformalı herhangi bir askerin, güvenlik görevlisinin veya farklı suçlardan kaydı bulunan kişilerin bulunmasını istemiyoruz. Bu kararı kabul etmiyor ve yetkilileri alınan kararı geri çekmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
