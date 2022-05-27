Munzur Üniversitesi'nde Tügva'yı Protesto Eden Öğrencilere Polis Müdahale Etti: 5 Öğrenci Gözaltına Alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Munzur Üniversitesi'nde Tügva'yı Protesto Eden Öğrencilere Polis Müdahale Etti: 5 Öğrenci Gözaltına Alındı

ANKA - Hüsniye Karakoyun - Yerel
 - Güncelleme:

Tunceli’deki Munzur Üniversitesi'nde, bir grup öğrencinin Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) üniversitelerde Genç Ofis ve Gençlik Merkezi açmasını protesto etmesiyle dün başlayan gerginlik bugün de sürdü. Dünkü olayların ardından bugün yeniden kampüste toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Olaylar sırasında 5 öğrenci gözaltına alındı.

HÜSNİYE KARAKOYUN

Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nde, bir grup öğrencinin Türkiye Gençlik Vakfı'nın ( Tügva ) üniversitelerde Genç Ofis ve Gençlik Merkezi açmasını protesto etmesiyle dün başlayan gerginlik bugün de sürdü. Dünkü olayların ardından bugün yeniden kampüste toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Olaylar sırasında 5 öğrenci gözaltına alındı.

Munzur Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, TÜGVA'nın üniversitelerde Genç Ofis ve Gençlik Merkezi açmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlemişti. Dünkü olaylar sırasında çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.

Öğrenciler, bugün de kampüste toplanarak tepkilerini sürdürdü. Polis, kampüste halay çektikleri sırada öğrencilerden dağılmalarını istedi. Dağılmayan öğrencilere müdahale eden polis 5 öğrenciyi gözaltına aldı.

Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, gözaltına alınan öğrencilerin durumunu öğrenmek üzere emniyete gittiğini ve öğrencilerin ifadeleri alınmadan serbest bırakılmalarını istediğini söyledi.

ANKA / Hüsniye Karakoyun - Yerel

Munzur Üniversitesi, Protesto, TÜGVA, Polis, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title