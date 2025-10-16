Munzur Gözeleri'nin Koruma Statüsü İkinci Dereceye Düşürülmesi İptal Edildi

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan, ekolojik ve kültürel açıdan büyük öneme sahip Munzur Gözelerinin koruma statüsünü ikinci dereceye düşüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararını iptal etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 18 Temmuz 2023 tarihli, Munzur Gözeleri'nin "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak ilanına ilişkin kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

Bu kararın, bölgeyi yapılaşmaya ve insan faaliyetlerine açacağı belirtilen dava dilekçesinde, Munzur Gözeleri'nin 2003 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillendiği hatırlatılarak, Munzur Gözeleri'nin kamu yararı açısından mutlaka korunması gereken bir alan olduğu belirtilmişti.

Bilirkişi Raporu: "Kesin korunması gereken alan"

Davaya bakan Erzincan İdare Mahkemesi'nin atadığı bilirkişi heyeti, yaptığı inceleme sonucunda, Munzur Gözeleri'nin flora, fauna, ekolojik yapı ve inanç merkezi niteliği açısından kesin korunması gereken bir alan olduğunu belirtti. Raporda, alanın "mesire yeri veya piknik alanı gibi uygulamalarla yapılaşmaya açıldığı", bunun da "doğal dengenin bozulmasına ve kirliliğe neden olduğu" tespiti yer aldı. Ek bilirkişi raporunda da Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen kısımlar dışında kalan bölgelerin de aynı statüye dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.

"Koruma-kullanma dengesi bozuluyor"

Bilirkişi raporlarını dikkate alan Erzincan İdare Mahkemesi, Munzur Gözeleri'nin "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesine ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığına ve iptaline karar verdi. Mahkemenin gerekçesinde, "Munzur Gözeleri'nin bulunduğu alan, peyzaj, jeomorfolojik, hidrojeolojik ve biyolojik çeşitlilik açısından kesin korunacak hassas alan ölçütlerini taşımaktadır. Nitelikli Doğal Koruma Alanı statüsünün devamı, insan faaliyetlerinin artmasına ve koruma-kullanma dengesinin bozulmasına yol açacaktır" tespiti yapıldı.

TMMOB Tunceli İl Koordinasyon Kurulu, mahkeme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Munzur Gözeleri'nin kesin korunması gereken hassas alan, yani 1. Derece Doğal Sit olması gerektiği Erzincan İdare Mahkemesi'nce de onaylanmıştır. Bu karar, TMMOB şahsında, Dersim halkının kazanımıdır. Dayanışma büyütür, geliştirir, yaşatır" ifadelerini kullandı.