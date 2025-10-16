Haberler

Munzur Gözeleri'nin Koruma Statüsü İkinci Dereceye Düşürülmesi İptal Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'nin ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ statüsünün düşürülmesine yönelik Çevre Bakanlığı kararını iptal etti. Mahkeme, bölgenin ekolojik ve kültürel önemine dikkat çekti.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan, ekolojik ve kültürel açıdan büyük öneme sahip Munzur Gözelerinin koruma statüsünü ikinci dereceye düşüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararını iptal etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 18 Temmuz 2023 tarihli, Munzur Gözeleri'nin "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak ilanına ilişkin kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

Bu kararın, bölgeyi yapılaşmaya ve insan faaliyetlerine açacağı belirtilen dava dilekçesinde, Munzur Gözeleri'nin 2003 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillendiği hatırlatılarak, Munzur Gözeleri'nin kamu yararı açısından mutlaka korunması gereken bir alan olduğu belirtilmişti.

Bilirkişi Raporu: "Kesin korunması gereken alan"

Davaya bakan Erzincan İdare Mahkemesi'nin atadığı bilirkişi heyeti, yaptığı inceleme sonucunda, Munzur Gözeleri'nin flora, fauna, ekolojik yapı ve inanç merkezi niteliği açısından kesin korunması gereken bir alan olduğunu belirtti. Raporda, alanın "mesire yeri veya piknik alanı gibi uygulamalarla yapılaşmaya açıldığı", bunun da "doğal dengenin bozulmasına ve kirliliğe neden olduğu" tespiti yer aldı. Ek bilirkişi raporunda da Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen kısımlar dışında kalan bölgelerin de aynı statüye dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.

"Koruma-kullanma dengesi bozuluyor"

Bilirkişi raporlarını dikkate alan Erzincan İdare Mahkemesi, Munzur Gözeleri'nin "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesine ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığına ve iptaline karar verdi. Mahkemenin gerekçesinde, "Munzur Gözeleri'nin bulunduğu alan, peyzaj, jeomorfolojik, hidrojeolojik ve biyolojik çeşitlilik açısından kesin korunacak hassas alan ölçütlerini taşımaktadır. Nitelikli Doğal Koruma Alanı statüsünün devamı, insan faaliyetlerinin artmasına ve koruma-kullanma dengesinin bozulmasına yol açacaktır" tespiti yapıldı.

TMMOB Tunceli İl Koordinasyon Kurulu, mahkeme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Munzur Gözeleri'nin kesin korunması gereken hassas alan, yani 1. Derece Doğal Sit olması gerektiği Erzincan İdare Mahkemesi'nce de onaylanmıştır. Bu karar, TMMOB şahsında, Dersim halkının kazanımıdır. Dayanışma büyütür, geliştirir, yaşatır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
Futbolda pandemi döneminde gelen kural değişebilir

Futbolda 5 oyuncu değişikliği hakkı kuralı değişiyor
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.