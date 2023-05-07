Üye Girişi
Haberi Paylaş

Munzur Dağlarındaki yılkı atları görüntülendi

Yerel Haberler

Munzur Dağlarındaki yılkı atları görüntülendi Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Munzur Dağlarındaki yılkı atları görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Munzur Dağlarındaki yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen yılkı atları, fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Toplu gezen yılkı atları, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Yerel

Erzincan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title